У підозрюваного в плануванні теракту на концерті Тейлор Свіфт у Відні знайшли хімічні речовини

19-річний підозрюваний у тероризмі зробив конкретні кроки у плануванні нападу на концерт Тейлор Свіфт у Відні, а під час обшуку в його помешканні знайшли хімічні речовини.

Про це повідомив генеральний директор з громадської безпеки Франц Руф в інтерв'ю радіо ORF, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Підліток з північномакедонським корінням вважається головним підозрюваним. Він тісно співпрацював з 17-річним австрійцем, якого теж затримали.

За словами Руфа, ці двоє юнаків є членами невеликої групи, яку розшукує поліція. Він також додав, що 19-річний юнак присягнув на вірність радикальному угрупованню "Ісламська держава".

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"Ми, звичайно, розслідуємо їхнє ширше оточення", – сказав Руф, додавши, що після арештів загроза була зведена до мінімуму.

Три концерти Свіфта у Відні, які мали зібрати 195 000 глядачів, були скасовані пізно ввечері в середу після того, як уряд повідомив про запланований напад.

Обшуки в будинку головного підозрюваного в місті Терніц поблизу угорського кордону показали "конкретні підготовчі дії", заявив Руф. Правоохоронці вилучили хімічні речовини і технічні пристрої.

Газета Kurier, посилаючись на джерела, знайомі з ситуацією, повідомила, що підозрюваний викрав хімікати зі свого робочого місця і виготовив бомбу.

Газета повідомила, що 19-річний хлопець планував в'їхати на автомобілі в натовп, який мав зібратися біля стадіону, а також розглядав можливість використання мачете і ножів.

Тейлор Свіфт ще не прокоментувала скасування концертів на своєму офіційному акаунті в Instagram, який має 283 мільйони підписників.