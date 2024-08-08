У подозреваемого в планировании теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене нашли химические вещества

19-летний подозреваемый в терроризме предпринял конкретные шаги в планировании нападения на концерт Тейлор Свифт в Вене, а во время обыска в его доме были найдены химические вещества.

Об этом сообщил генеральный директор по общественной безопасности Франц Руф в интервью радио ORF, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Подросток с северомакедонскими корнями считается главным подозреваемым. Он тесно сотрудничал с 17-летним австрийцем, которого тоже задержали.

По словам Руфа, эти двое юношей являются членами небольшой группы, которую разыскивает полиция. Он также добавил, что 19-летний подозреваемый присягнул на верность радикальной группировке "Исламское государство".

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"Мы, конечно, исследуем их более широкое окружение", – сказал Руф, добавив, что после арестов угроза была сведена к минимуму.

Три концерта Свифта в Вене, которые должны были собрать 195 тысяч зрителей, были отменены поздно вечером в среду после того, как правительство сообщило о запланированном нападении.

Обыски в доме главного подозреваемого в городе Терниц вблизи венгерской границы показали "конкретные подготовительные действия", заявил Руф. Правоохранители изъяли химические вещества и технические устройства.

Газета Kurier, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что подозреваемый похитил химикаты со своего рабочего места и изготовил бомбу.

Газета сообщила, что 19-летний парень планировал въехать на автомобиле в толпу, которая должна была собраться возле стадиона, а также рассматривал возможность использования мачете и ножей.

Тейлор Свифт еще не прокомментировала отмену концертов на своем официальном аккаунте в Instagram, имеющем 283 миллиона подписчиков.