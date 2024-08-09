WP: Киев просит Вашингтон разрешить бить ATACMS по РФ на фоне событий на Курщине

На фоне событий в Курской области Киев в очередной раз попросил Вашингтон дать разрешение на удары дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории.

Об этом сообщило издание The Washington Post, пишет "Европейская правда".

Курская наступательная операция создала новое давление на лидера РФ Владимира Путина, отметило издание. А украинские официальные лица обратились к Вашингтону с просьбой разрешить им использовать американские ракеты большой дальности ATACMS для поражения аэродромов, которые Россия использует в ответ на курскую операцию.

В случае одобрения Вашингтоном это бы позволило украинским силам удерживать часть территорий на Курщине в течение некоторого времени, отметило издание.

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"Это даст им рычаги влияния, необходимые для переговоров с Россией – вот о чем идет речь", – цитирует издание неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского.

Соединенные Штаты не дают разрешения Украине на удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России, поскольку опасаются эскалации войны.

Президент Джо Байден после предоставления ограниченного разрешения Украине в конце весны использовать американское оружие для ударов по территории России в приграничной зоне выразил оппозицию потенциальным ударам дальнобойным оружием США вглубь российской территории.

В Пентагоне заявили, что продвижение Украины в Курской области согласуется с политикой США, но добавили, что продолжают не поддерживают дальнобойные удары по территории России.