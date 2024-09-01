Прем'єр Грузії обіцяє дати нове визначення статусу православ'я у конституції

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що у конституції країни з'явиться запис, яким по-новому буде дано визначення статусу православ'я.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Кобахідзе наводить "Грузія Online".

За словами грузинського прем’єра, "це позначиться на Православній церкві як найважливішому інституті для нашої країни".

Кобахідзе додав, що у конституції з'явиться запис про те, що православ'я є основою ідентичності грузинської держави.

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"Згідно з сьогоднішньою редакцією, йдеться про те, що Православна церква виконувала важливу роль в історії Грузії, і ми вважаємо, що та реальність, яка існує в нашій країні, має бути точно відображена не тільки в історії, а й у нашому сьогоденні", – зазначив він.

Кобахідзе вважає, що наразі Православна церква "відіграє важливу роль і є опорою нашої ідентичності".

"Цю важливу поправку буде включено до конституції Грузії, і ми ще раз маємо подякувати представникам нашої Церкви і Патріархії, первосвящеників за дуже цікаву дискусію і за те, що ми провели продуктивну дискусію з цього питання", – сказав прем'єр-міністр.

Раніше цього тижня в Патріархії ГПЦ підтвердили, що початкова пропозиція партії влади полягала в тому, щоб надати православ'ю статус державної релігії, але ця ідея не знайшла достатньої підтримки в керівництва церкви.

Окрім питання церкви, партія влади Грузії прагне змінити конституцію, аби заборонити більшість опозиційних партій, закріпити боротьбу з "ЛГБТ-пропагандою", а також "змінити систему держуправління" на випадок відновлення територіальної цілісності.

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