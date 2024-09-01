Премьер Грузии обещает дать новое определение статуса православия в конституции

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в конституции страны появится запись, которой по-новому будет дано определение статуса православия.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Кобахидзе приводит "Грузия Online".

По словам грузинского премьера, "это скажется на Православной церкви как важнейшем институте для нашей страны".

Кобахидзе добавил, что в конституции появится запись о том, что православие является основой идентичности грузинского государства.

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"Согласно сегодняшней редакции, речь идет о том, что Православная церковь выполняла важную роль в истории Грузии, и мы считаем, что та реальность, которая существует в нашей стране, должна быть точно отражена не только в истории, но и в нашем настоящем", – отметил он.

Кобахидзе считает, что сейчас Православная церковь "играет важную роль и является опорой нашей идентичности".

"Эта важная поправка будет включена в конституцию Грузии, и мы еще раз должны поблагодарить представителей нашей Церкви и Патриархии, первосвященников за очень интересную дискуссию и за то, что мы провели продуктивную дискуссию по этому вопросу", – сказал премьер-министр.

Ранее на этой неделе в Патриархии ГПЦ подтвердили, что первоначальное предложение партии власти заключалось в том, чтобы предоставить православию статус государственной религии, но эта идея не нашла достаточной поддержки у руководства церкви.

Кроме вопроса церкви, партия власти Грузии стремится изменить конституцию, чтобы запретить большинство оппозиционных партий, закрепить борьбу с "ЛГБТ-пропагандой", а также "изменить систему госуправления" на случай восстановления территориальной целостности.

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