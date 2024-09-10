Шмигаль каже, що Україна хоче залучити на Саміт миру з Росією понад 150 країн

Україна хоче залучити до участі у другому Саміті миру з представниками Росії понад 150 країн.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль на пресконференції у вівторок, 10 вересня, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, українські посадовці неодноразового говорили, що на другий Саміт миру важливо залучити представників Росії і "посадити їх за цей стіл, унеможливити маніпуляцію і брехню".

"Ось цей широкий дипломатичний стіл, де буде сидіти 100 плюс країн, ми хочемо, щоб цих країн було ще більше, щоб це було 150 плюс країн, які продемонструють спроможність Росії до мирних перемовин або неспроможність Росії до мирних перемовин. Це буде продемонстровано за цим столом", – сказав прем'єр-міністр.

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Він додав, що якщо вести переговори із росіянами напряму, вони "завжди обманюють, вони завжди маніпулюють, викручуються, перекручують факти, дезінформують".

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що запрошення на другий Саміт миру представника Росії не слід трактувати як початок перемовин з РФ.

Він також сказав, що Україна хоче проводити другий Саміт миру не раніше, аніж буде завершена підготовка спільного плану з реалізації кожного пункту "формули миру".

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що підготовчий документ до другого Саміту миру буде готовий до листопада.