Шмыгаль говорит, что Украина хочет привлечь на Саммит мира с Россией более 150 стран

Украина хочет привлечь к участию во втором Саммите мира с представителями России более 150 стран.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на пресс-конференции во вторник, 10 сентября, сообщает "Европейская правда".

По его словам, украинские чиновники неоднократного говорили, что на второй Саммит мира важно привлечь представителей России и "посадить их за этот стол, исключить манипуляцию и ложь".

"Вот этот широкий дипломатический стол, где будет сидеть 100 плюс стран, мы хотим, чтобы этих стран было еще больше, чтобы это было 150 плюс стран, которые продемонстрируют способность России к мирным переговорам или неспособность России к мирным переговорам. Это будет продемонстрировано за этим столом", – сказал премьер-министр.

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Он добавил, что если вести переговоры с россиянами напрямую, они "всегда обманывают, они всегда манипулируют, выкручиваются, искажают факты, дезинформируют".

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что приглашение на второй Саммит мира представителя России не следует трактовать как начало переговоров с РФ.

Он также сказал, что Украина хочет проводить второй Саммит мира не раньше, чем будет завершена подготовка совместного плана по реализации каждого пункта "формулы мира".

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что подготовительный документ ко второму Саммиту мира будет готов к ноябрю.