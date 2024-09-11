У НАТО відбудеться церемонія передачі повноважень новому генсеку Рютте

У вівторок, 1 жовтня, у штаб-квартирі НАТО відбудеться церемонія передачі повноважень генерального секретаря НАТО від Єнса Столтенберга експрем’єру Нідерландів Марку Рютте.

Про це повідомила пресслужба Альянсу, пише "Європейська правда".

1 жовтня закінчується термін перебування на посаді генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який пропрацював на посту 10 років. Його наступником стане Марк Рютте, колишній прем'єр-міністр Нідерландів.

Цього дня вранці о 09:00 за місцевим часом у штаб-квартирі НАТО почнеться низка заходів з нагоди передачі повноважень від Столтенберга до Рютте.

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Зокрема, Столтенберг та Рютте разом покладуть вінки та квіти, а потім відбудеться офіційна передача повноважень у Північноатлантичній раді з промовами. Після цього Марк Рютте дасть першу пресконференцію як новий генеральний секретар Альянсу.

Рютте був офіційно затверджений на посаду генерального секретаря НАТО у червні цього року.

Рютте є затятим критиком російського лідера Владіміра Путіна та вірним союзником України. Його прем'єрство відзначилось збиттям Росією у липні 2014 року малайзійського Боїнга у небі над Донбасом, більшість пасажирів якого були громадянами Нідерландів.

Також є сподівання, що Рютте, якому раніше вдавався діалог із президентом Дональдом Трампом, у разі перемоги останнього на виборах в листопаді використає свою майстерність, щоби налагодити взаємодію з новим американським президентом в рамках НАТО.

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