В НАТО состоится церемония передачи полномочий новому генсеку Рютте

Во вторник, 1 октября, в штаб-квартире НАТО состоится церемония передачи полномочий генерального секретаря НАТО от Йенса Столтенберга экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте.

Об этом сообщила пресс-служба Альянса, пишет "Европейская правда".

1 октября истекает срок пребывания на посту генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который проработал на посту 10 лет. Его преемником станет Марк Рютте, бывший премьер-министр Нидерландов.

В этот день утром в 09:00 по местному времени в штаб-квартире НАТО начнется ряд мероприятий по случаю передачи полномочий от Столтенберга к Рютте.

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В частности, Столтенберг и Рютте вместе возложат венки и цветы, а затем состоится официальная передача полномочий в Североатлантическом совете с речами. После этого Марк Рютте даст первую пресс-конференцию как новый генеральный секретарь Альянса.

Рютте был официально утвержден на должность генерального секретаря НАТО в июне этого года.

Рютте является ярым критиком российского лидера Владимира Путина и верным союзником Украины. Его премьерство пришлось на сбитие Россией в июле 2014 года малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом, большинство пассажиров которого были гражданами Нидерландов.

Также есть надежда, что Рютте, которому ранее удавался диалог с президентом Дональдом Трампом, в случае победы последнего на выборах в ноябре использует свое мастерство, чтобы наладить взаимодействие с новым американским президентом в рамках НАТО.

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