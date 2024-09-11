Україна закликала Болгарію долучитись до коаліції з розмінування

Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Олександр Балануца під час зустрічі з тимчасово повіреним у справах Болгарії в Україні Ніколаєм Ненчевим закликав до участі Софії в коаліції з розмінування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в українському Міноборони.

Сторони, як зазначається, обговорили участь Болгарії в коаліціях спроможностей, утворених у межах формату "Рамштайн", зокрема коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони і коаліції з розвитку морських спроможностей.

Українська сторона запросила Болгарію доєднатися до інших коаліцій, зокрема коаліції з розмінування.

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"Болгарія підтримує шлях України до ЄС та НАТО, це значно підвищить рівень обороноздатності в регіоні. Попри значний вплив Росії на Болгарію, ми залишаємося на вашому боці у цій війні", – запевнив болгарський дипломат.

Як відомо, коаліція з розмінування передбачає елементи як гуманітарного розмінування звільнених окупованих територій, так і бойового розмінування на лінії зіткнення з військами РФ.

У січні 2024 в литовському Міністерстві оборони відбулася перша зустріч партнерів коаліції з розмінування, де представники готових долучитись до коаліції країн обговорили плани й подальшу роботу.

У коаліції наразі беруть участь близько 20 країн, однією з останніх долучилась Греція.