Украина призвала Болгарию присоединиться к коалиции по разминированию

Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Александр Балануца во время встречи с временно поверенным в делах Болгарии в Украине Николаем Ненчевым призвал к участию Софии в коалиции по разминированию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в украинском Минобороны.

Стороны, как отмечается, обсудили участие Болгарии в коалициях возможностей, образованных в рамках формата "Рамштайн", в частности коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны и коалиции по развитию морских возможностей.

Украинская сторона пригласила Болгарию присоединиться к другим коалициям, в частности коалиции по разминированию.

Реклама:

"Болгария поддерживает путь Украины в ЕС и НАТО, это значительно повысит уровень обороноспособности в регионе. Несмотря на значительное влияние России на Болгарию, мы остаемся на вашей стороне в этой войне", – заверил болгарский дипломат.

Как известно, коалиция по разминированию предусматривает элементы как гуманитарного разминирования освобожденных оккупированных территорий, так и боевого разминирования на линии соприкосновения с войсками РФ.

В январе 2024 в литовском Министерстве обороны состоялась первая встреча партнеров коалиции по разминированию, где представители готовых присоединиться к коалиции стран обсудили планы и дальнейшую работу.

В коалиции сейчас участвуют около 20 стран, одной из последних присоединилась Греция.