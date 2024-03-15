Греція підтвердила участь у коаліції з розмінування України

Греція стала однією з країн, які долучились до ініційованої Литвою коаліції з розмінування, створеної в межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Про це міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив під час візиту до Вільнюса 15 березня, повідомляє "Європейська правда".

У своєму виступі Дендіас підкреслив підтримку Грецією України, вторгнення в яку він назвав "грубим порушенням її національного суверенітету і міжнародного права".

"І ми раді, що нещодавно приєдналися до Коаліції з розмінування під вашим керівництвом і підписали угоду у вашій присутності в Брюсселі", – додав він, звертаючись до литовського колеги Арвідаса Анушаускаса.

Він своєю чергою подякував Греції за приєднання до коаліції з розмінування України, яку Литва та Ісландія очолюють разом. "Ми повинні надіслати спільний сигнал про нашу непохитну рішучість продовжувати підтримувати Україну", – додав міністр оборони Литви.

Як відомо, коаліція з розмінування передбачає елементи як гуманітарного розмінування звільнених окупованих територій, так і бойового розмінування на лінії зіткнення з військами РФ.

У січні в литовському Міністерстві оборони відбулася перша зустріч партнерів коаліції з розмінування, де представники готових долучитись до коаліції країн обговорили плани й подальшу роботу.

Усього в коаліції близько 20 країн, серед останніх – Чехія та Угорщина.