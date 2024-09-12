Грецію роздратувало запровадження Німеччиною прикордонного контролю

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс розкритикував рішення Німеччини запровадити контроль на своїх кордонах, заявивши, що такий крок поставить під загрозу Шенгенську зону.

Про це Міцотакіс заявив на зустрічі з канцлером Австрії Карлом Негаммером у Відні, його цитує Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Міцотакіс відзначив, що у контексті стримання мігрантів виконання Пакту ЄС про міграцію та притулок має бути пріоритетом.

"Було б неправильно рухатися в напрямку логіки ситуативних винятків з Шенгенської зони, з прикордонним контролем, що в результаті може перешкодити вільному пересуванню громадян і зашкодити фундаментальним досягненням ЄС", – заявив грецький прем’єр-міністр.

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Міцотакіс зазначив, що Греція витрачає значні ресурси на охорону своїх кордонів, що також підтримується ЄС, і ця підтримка "повинна продовжуватися".

Щодо ситуації в Німеччині грецький лідер сказав, що це не його робота – вказувати будь-якій європейській державі-члену ЄС, які переваги вона пропонує і яку соціальну політику проводить.

"Реальність така, що сьогодні в Європі є країни, які приваблюють не тільки нелегальних іммігрантів, а й біженців, які мають статус біженця в одній європейській країні і переїжджають – як вони мають на це законне право – в іншу європейську країну", – сказав він.

"Це те, що має турбувати саму Німеччину, і це, звичайно, не наша робота вказувати, як буде організована соціальна держава", – додав він.

Місцеві ЗМІ в Афінах цитують урядові джерела, які стверджують, що "Німеччина сама створила проблему", пропонуючи привабливі пільги для мігрантів, і "тому вона повинна вирішити її самостійно, не обтяжуючи інші країни-члени ЄС".

Греція роками перебувала на передовій міграції і наполягала на обов'язковому переселенні мігрантів і біженців в межах ЄС. Однак її позиція не була відображена в переглянутому Пакті ЄС про притулок та міграцію, оскільки північні країни ЄС, включно з Німеччиною, виступили проти.

Нагадаємо, 29 серпня, на тлі резонансу довкола теракту у місті Золінген уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.

У понеділок очільниця МВС Німеччини оголосила про поновлення прикордонного контролю на усіх кордонах Німеччини з сусідами.