Грецию разозлило введение Германией пограничного контроля

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис раскритиковал решение Германии ввести контроль на своих границах, заявив, что такой шаг поставит под угрозу Шенгенскую зону.

Об этом Мицотакис заявил на встрече с канцлером Австрии Карлом Негаммером в Вене, его цитирует Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Мицотакис отметил, что в контексте сдерживания мигрантов выполнение Пакта ЕС о миграции и убежище должно быть приоритетом.

"Было бы неправильно двигаться в направлении логики ситуативных исключений из Шенгенской зоны, с пограничным контролем, что в результате может помешать свободному передвижению граждан и повредить фундаментальным достижениям ЕС", – заявил греческий премьер-министр.

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Мицотакис отметил, что Греция тратит значительные ресурсы на охрану своих границ, что также поддерживается ЕС, и эта поддержка "должна продолжаться".

Относительно ситуации в Германии греческий лидер сказал, что это не его работа – указывать любому европейскому государству-члену ЕС, какие преимущества оно предлагает и какую социальную политику проводит.

"Реальность такова, что сегодня в Европе есть страны, которые привлекают не только нелегальных иммигрантов, но и беженцев, которые имеют статус беженца в одной европейской стране и переезжают – как они имеют на это законное право – в другую европейскую страну", – сказал он.

"Это то, что должно беспокоить саму Германию, и это, конечно, не наша работа указывать, как будет организовано социальное государство", – добавил он.

Местные СМИ в Афинах цитируют правительственные источники, которые утверждают, что "Германия сама создала проблему", предлагая привлекательные льготы для мигрантов, и "поэтому она должна решить ее самостоятельно, не обременяя другие страны-члены ЕС".

Греция годами находилась на передовой миграции и настаивала на обязательном переселении мигрантов и беженцев в пределах ЕС. Однако ее позиция не была отражена в пересмотренном Пакте ЕС об убежище и миграции, поскольку северные страны ЕС, включая Германию, выступили против.

Напомним, 29 августа, на фоне резонанса вокруг теракта в городе Золинген правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища.

В понедельник глава МВД Германии объявила о возобновлении пограничного контроля на всех границах Германии с соседями.