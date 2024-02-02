Канада й Україна створюють міжнародну коаліцію з повернення українських дітей, вивезених у Росію

Канада і Україна заснують міжнародну коаліцію, яка працюватиме над поверненням в Україну дітей, примусово вивезених з окупованих територій до інших окупованих регіонів чи у Росію.

Про це на спільному брифінгу у Києві оголосили міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі та очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Важливість повернення дітей не можна недооцінювати. Це питання нашої людяності. Тож пізніше сьогодні Канада і Україна започаткують нову міжнародну коаліцію з повернення українських дітей", – зазначила Мелані Жолі.

За її словами, у рамках цього механізму планується співпрацювати з багатьма країнами світу, усіх регіонів, і через них намагатися тиснути на Москву.

"Особиста відданість міністерки і Канади цьому питанню – це яскравий приклад лідерства у захисті прав людини. Механізм який запропонувала Канада, є дієвим, і ми сподіваємося, що країни активно братимуть участь у зусиллях з повернення наших дітей", – сказав Дмитро Кулеба.

Мелані Жолі також нагадала, що Оттава наразі надала допомогу Києву в розмірі 9,5 мільярда доларів, 2,4 мільярда доларів з яких – у вигляді військової допомоги.