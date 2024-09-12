В Канаде пройдет конференция по освобождению пленных и депортированных украинцев

В Канаде 30-31 октября состоится конференция по четвертому пункту "формулы мира", которая будет касаться освобождения пленных и депортированных украинцев.

Об этом сообщили в четверг в Офисе президента Украины, пишет "Европейская правда".

О дате конференции во время онлайн-беседы договорились руководитель ОПУ Андрей Ермак с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, отметили в Офисе президента.

Они обсудили формат мероприятия, перечень стран, которых пригласят принять участие, повестку дня и ожидаемый результат.

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Норвегия выступит соорганизатором конференции вместе с Канадой. Также согласовали дальнейшее сотрудничество по подготовке конференции.

Ермак поблагодарил Жоли за внимание к рабочей группе по этому пункту "формулы мира" и за лидерство в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей.

В разговоре с украинской стороны также приняли участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, заместители руководителя ОПУ Игорь Жовква и Ирина Верещук, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, советники руководителя ОПУ Дарья Заривна и Александр Бевз, руководитель проектов Bring Kids Back UA Максим Максимов.

В феврале этого года стало известно, что Канада и Украина учредят международную коалицию, которая будет работать над возвращением детей, принудительно вывезенных с оккупированных территорий в другие оккупированные регионы или в Россию.

Соглашение по безопасности с Канадой отмечает ведущую роль этой страны в возвращении в Украину депортированных или принудительно перемещенных в РФ детей