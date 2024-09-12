Хорватська компанія з виробництва машин для розмінування відкрила офіс в Україні

Хорватська компанія DOK-ING, яка спеціалізується у сфері роботизованих систем для гуманітарного розмінування, відкрила свій офіс у Києві, який допоможе в координації зусиль у протимінній діяльності між Україною та Хорватією.

Про це повідомила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко під час церемонії відкриття офісу, передає "Європейська правда".

За її словами, наразі в Україні працює 45 хорватських машин для розмінування DOK-ING. Найбільше техніки DOK-ING використовує Державна служба з надзвичайних ситуацій. Свириденко проінформувала, що у їхньому автопарку 10 легких машин для розмінування MV-4 та 14 важких машин для розмінування MV-10.

Хорватські машини для розмінування використовує також Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ), оператори гуманітарного розмінування та підрозділи Збройних Сил України, розповіла вона.

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Із 45 машин DOK-ING, які працюють в Україні, – вісім виготовлені саме на українському заводі, який є партнером хорватської компанії.

"Для нас дуже важливо, що частина техніки DOK-ING виробляється саме в Україні, адже це водночас нові робочі місця та додаткові надходження до бюджету і підтримка економіки", – розповіла посадовиця.

Українська компанія A3TECH здійснює великовузлове складання машин для розмінування DOK-ING з частковою локалізацією: частину робочого органа вже виготовляють в Україні, й до кінця року на підприємстві готові довести рівень його локалізації до 100%.

Підприємство 2024 року випустило вісім локалізованих важких машин для розмінування MV-10, шість із яких уже передали ДСНС.

DOK-ING виробляє легкі й важкі роботизовані машини розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Завдяки низькому профілю й міцній конструкції така техніка стійка до детонацій протипіхотних мін і нерозірваних боєприпасів і витримує вибух протитанкової міни. Машинами DOK-ING керують за допомогою пульта дистанційного керування, радіус дії якого – до 1500 м.

У січні 2024 року в литовському Міністерстві оборони відбулася перша зустріч партнерів коаліції з розмінування, де представники готових долучитись до коаліції країн обговорили плани й подальшу роботу.

У коаліції наразі беруть участь близько 20 країн, однією з останніх долучилась Греція.

11 вересня Україна закликала Болгарію долучитись до коаліції з розмінування.