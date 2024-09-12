Хорватская компания по производству машин для разминирования открыла офис в Украине

Хорватская компания DOK-ING, специализирующаяся в сфере роботизированных систем для гуманитарного разминирования, открыла свой офис в Киеве, который поможет в координации усилий в противоминной деятельности между Украиной и Хорватией.

Об этом сообщила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко во время церемонии открытия офиса, передает "Европейская правда".

По ее словам, сейчас в Украине работает 45 хорватских машин для разминирования DOK-ING. Больше всего техники DOK-ING использует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Свириденко проинформировала, что в их автопарке – 10 легких машин для разминирования MV-4 и 14 тяжелых машин для разминирования MV-10.

Хорватские машины для разминирования используют также Государственная специальная служба транспорта (ГССТ), операторы гуманитарного разминирования и подразделения Вооруженных Сил Украины, рассказала она.

Реклама:

Из 45 машин DOK-ING, которые работают в Украине, – восемь изготовлены именно на украинском заводе, партнере хорватской компании.

"Для нас очень важно, что часть техники DOK-ING производится именно в Украине, ведь это одновременно новые рабочие места и дополнительные поступления в бюджет и поддержка экономики", – рассказала чиновница.

Украинская компания A3TECH осуществляет крупноузловую сборку машин для разминирования DOK-ING с частичной локализацией: часть рабочего органа уже изготавливается в Украине, и до конца года на предприятии готовы довести уровень его локализации до 100%.

Предприятие в 2024 году выпустило восемь локализованных тяжелых машин для разминирования MV-10, шесть из которых уже передали ГСЧС.

DOK-ING производит легкие и тяжелые роботизированные машины разминирования и обезвреживания взрывоопасных предметов. Благодаря низкому профилю и прочной конструкции такая техника устойчива к детонациям противопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов и выдерживает взрыв противотанковой мины. Машинами DOK-ING управляют с помощью пульта дистанционного управления, радиус действия которого – до 1500 м.

В январе 2024 года в литовском Министерстве обороны состоялась первая встреча партнеров коалиции по разминированию, где представители готовых присоединиться к коалиции стран обсудили планы и дальнейшую работу.

В коалиции сейчас участвуют около 20 стран, одной из последних присоединилась Греция.

11 сентября Украина призвала Болгарию присоединиться к коалиции по разминированию.