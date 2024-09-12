Правая оппозиция Польши исключила экс-евродепутата, обвиненного в мошенничестве

Из польской партии "Право и справедливость" исключили бывшего евродепутата Рышарда Чарнецкого, которому объявили обвинения за мошенничество с компенсациями за поездки.

Об этом сообщил представитель "ПиС" Рафал Бохенек, передает "Европейская правда".

По словам Бохенека, бывшего евродепутата Чарнецкого лишили членства в партии по решению председателя Ярослава Качиньского.

Хотя причины такого шага не сообщались, но он произошел после задержания политика и его жены накануне в Варшаве. Обоих допросили в рамках расследования относительно поездок политика во время работы в Европарламенте.

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Напомним, Рышарду Чарнецкому объявили обвинения в августе. Следствие считает, что политик, который 20 лет был депутатом Европарламента от "ПиС", мог присвоить более 200 тысяч злотых на возмещениях за командировки.

По данным СМИ, в деле фигурируют 243 поездки, которые Чарнецкий якобы совершал на 14 различных автомобилях, двух мопедах, мотоцикле и тягаче.

В случае доказательства вины экс-евродепутату грозит 15 лет лишения свободы.

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