Польща почала будувати електронний бар'єр довжиною понад 170 км на кордоні з Білоруссю

Польща розпочала спорудження електронного бар'єра на річці Буг на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомили у прикордонній службі країни, передає "Європейська правда".

На польсько-білоруському кордоні в Люблінському воєводстві тривають роботи зі спорудження електронного загородження на прикордонній річці Буг, розповіли прикордонники.

Загальна довжина загородження на цій ділянці становитиме приблизно 172 км.

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Речник коменданта Надбужанського відділу Прикордонної служби капітан Даріуш Сеніцький проінформував, що вже встановлюють стовпи під камери відеоспостереження, які будуть частиною електронного загородження, а також тут приєднують системи електропостачання та передавання енергії.

"Приблизно 1800 стовпів під відеокамери, приблизно 4500 камер денного і нічного відеоспостереження та термовізійних і спеціальні датчики, що викривають різні фізичні риси об’єктів", – розповів він.

Прогнозується, що побудова огорожі на кордоні триватиме рік, а ця інвестиція має коштувати понад 279 млн злотих (близько $72 млн).

Як відомо, раніше на Підляській ділянці кордону з Білоруссю був добудований фізичний бар’єр – 5,5-метрова огорожа довжиною 186 км зі сталевих прольотів, увінчаних колючим дротом. А на початку червня 2023 року було завершено будівництво електронного загородження на кордоні з Білоруссю.

Повідомляли, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко нещодавно заявив, що Мінськ не буде перешкоджати потрапити до ЄС зацікавленим у цьому мігрантам, та дав зрозуміти, що це його відповідь на європейські санкції.

Зокрема, 5 вересня стало відомо, що польські прикордонники затримали підозрюваних у причетності до організованого злочинного угруповання, яке займалося організацією нелегальної міграції з Білорусі до Польщі.

Пізніше, 11 вересня, глава Міністерства внутрішніх справ Польщі підписав указ, який продовжує дію буферної зони на кордоні з Білоруссю ще на 90 днів.