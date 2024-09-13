Польша начала строить электронный барьер более чем в 170 км на границе с Беларусью

Польша начала строительство электронного барьера на реке Буг на границе с Беларусью.

Об этом сообщили в пограничной службе страны, передает "Европейская правда".

На польско-белорусской границе в Люблинском воеводстве продолжаются работы по сооружению электронного заграждения на пограничной реке Буг, рассказали пограничники.

Общая протяженность заграждения на этом участке составит примерно 172 км.

Реклама:

Представитель коменданта Надбужанского отдела Пограничной службы капитан Дариуш Сеницкий проинформировал, что уже устанавливают столбы под камеры видеонаблюдения, которые будут частью электронного заграждения, а также здесь присоединяют системы электроснабжения и передачи энергии.

"Примерно 1800 столбов под видеокамеры, около 4500 камер дневного и ночного видеонаблюдения и термовизионных, а также специальные датчики, раскрывающие различные физические черты объектов", – рассказал он.

Прогнозируется, что построение ограждения на границе продлится год, а эта инвестиция должна стоить более 279 млн злотых (около $72 млн).

Как известно, ранее на Подляском участке границы с Беларусью был достроен физический барьер – 5,5-метровое ограждение длиной 186 км из стальных пролетов, увенчанных колючей проволокой. А в начале июня 2023 года было завершено строительство электронного заграждения на границе с Беларусью.

Сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко недавно заявил, что Минск не будет препятствовать попаданию в ЕС заинтересованных в этом мигрантов, и дал понять, что это его ответ на европейские санкции.

В частности, 5 сентября сообщалось, что польские пограничники задержали подозреваемых в причастности к организованной преступной группировке, которая занималась организацией нелегальной миграции из Беларуси в Польшу.

Позже, 11 сентября, глава Министерства внутренних дел Польши подписал указ, продлевающий действие буферной зоны на границе с Беларусью еще на 90 дней.