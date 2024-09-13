Понад 40 кг кокаїну знайшли у бананах для французьких супермаркетів

Десятки кілограмів кокаїну були знайдені в бананах, які доставляли чотирьом французьким супермаркетам.

Про це повідомило видання The Guardian, передає "Європейська правда".

Як зазначило видання, співробітники філій мережі Grand Frais у регіоні Бургундія-Франш-Конте на сході Франції були здивовані, коли виявили від 40 до 50 кг наркотиків, захованих під палетами з бананами. Вони намагалися запевнити покупців, що наркотична речовина не контактувала з фруктами.

Наразі детективи намагаються розгадати таємницю того, як наркотики, що, як вважають, походять з Колумбії, опинилися на палетах і для кого вони призначалися.

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Прокурор міста Діжон у Бургундії Олів'є Каракоч заявив, що 10 кг кокаїну було знайдено у вантажі з фруктами, що надійшов до магазину Grand Frais у місті Бон. Від 10 до 12 кг було знайдено в аналогічних поставках для трьох інших магазинів.

Прессекретар Grand Frais заявив, що мережа супермаркетів тісно співпрацює із поліцією, аби гарантувати, що "співробітники і покупці будуть у безпеці".

Супермаркет відмовився надати додаткову інформацію, зазначило видання.

Раніше повідомлялось, що на півдні Італії перехопили велику партію кокаїну, вартість якого на ринку могла сягати 23 млн євро – це одна з найбільших знахідок за останні роки.

Прокуратура німецького міста Дюссельдорф у червні оголосила про вилучення кокаїну на суму 2,6 млрд євро з контейнеровозів – рекордної за обсягом партії в Німеччині – та арешт сімох людей, підозрюваних у причетності до контрабанди наркотику.

У серпні грецька влада конфіскувала кокаїн вартістю понад 1 мільйон євро, який був прихований в морському контейнері для бананів.