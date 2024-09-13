Более 40 кг кокаина нашли в бананах для французских супермаркетов

Десятки килограммов кокаина были найдены в бананах, которые доставляли четырем французским супермаркетам.

Об этом сообщило издание The Guardian, передает "Европейская правда".

Как отметило издание, сотрудники филиалов сети Grand Frais в регионе Бургундия-Франш-Конте на востоке Франции были удивлены, когда обнаружили от 40 до 50 кг наркотиков, спрятанных под паллетами с бананами. Они пытались заверить покупателей, что наркотическое вещество не контактировало с фруктами.

Сейчас детективы пытаются разгадать тайну того, как наркотики, которые, как считается, происходят из Колумбии, оказались на паллетах и для кого они предназначались.

Реклама:

Прокурор города Дижон в Бургундии Оливье Каракоч заявил, что 10 кг кокаина были найдены в грузе с фруктами, поступившем в магазин Grand Frais в городе Бон. От 10 до 12 кг было найдено в аналогичных поставках для трех других магазинов.

Пресс-секретарь Grand Frais заявил, что сеть супермаркетов тесно сотрудничает с полицией, чтобы гарантировать, что "сотрудники и покупатели будут в безопасности".

Супермаркет отказался предоставить дополнительную информацию, отметило издание.

Ранее сообщалось, что на юге Италии перехватили крупную партию кокаина, стоимость которого на рынке могла достигать 23 млн евро – это одна из крупнейших находок за последние годы.

Прокуратура немецкого города Дюссельдорф в июне объявила об изъятии кокаина на сумму 2,6 млрд евро из контейнеровозов – рекордной по объему партии в Германии – и аресте семерых человек, подозреваемых в причастности к контрабанде наркотика.

В августе греческие власти конфисковали кокаин стоимостью более 1 миллиона евро, который был скрыт в морском контейнере для бананов.