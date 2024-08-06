У Греції вилучили кокаїн на мільйон євро, захований у вантажі бананів

Грецька влада конфіскувала кокаїн вартістю понад 1 мільйон євро, який був прихований в морському контейнері для бананів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на берегову охорону Греції.

Наркотики, вилучені з судна в порту Пірей в понеділок, були знайдені за допомогою відділу розслідувань посольства США в Афінах, йдеться в заяві берегової охорони.

Влада виявила близько 35 кг кокаїну в 30 пакетах, захованих в системі охолодження контейнера, який був заповнений партією бананів з Еквадору.

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За останнє десятиліття виробництво кокаїну в Південній Америці різко зросло, а балканські наркоторговці допомогли перетворити Європу на найбільший у світі ринок збуту цього наркотику.

У травні грецька влада заявила, що ліквідувала міжнародне злочинне угруповання, яке переправляло кокаїн у морських контейнерах з Латинської Америки до Європи.

Через кілька днів вони конфіскували понад 109 кг кокаїну, захованого в контейнері із замороженими кальмарами на борту іншого судна, яке проходило перевірку в порту Пірей.

Прокуратура німецького міста Дюссельдорф у червні оголосила про вилучення кокаїну на суму 2,6 млрд євро з контейнеровозів – рекордної за обсягом партії в Німеччині – та арешт сімох людей, підозрюваних у причетності до контрабанди наркотику.

Раніше повідомлялось, що на півдні Італії перехопили велику партію кокаїну, вартість якого на ринку могла сягати 23 млн євро – це одна з найбільших знахідок за останні роки.