Голова МЗС Польщі: ЄС не може домогтися дотримання своїх санкцій

У ЄС немає спроможності добитися виконання санкцій, відслідковуючи тіньові торгові операції із РФ.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву під час 20-ї щорічної зустрічі YES зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"У нас (у Європейського Союзу – Ред.) є юридична спроможність накласти покарання на будь-яку компанію, яка здійснює операції у євро за торгівлю підсанкційними товарами із ЄС. Однак у нас немає спроможності добитися виконання цих санкцій",– пояснив він.

Радослав Сікорський наводить приклад Сполучених Штатів, де "сотні спеціалістів відслідковують підозрілі торгові операції".

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"Натомість у Брюсселі немає ані відповідного штату, ані фінансування для нього",– додав він.

Раніше високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель звернув увагу на те, як окремі держави-члени експортують товари до близьких до Росії країн і цим сприяють обходу санкцій.

В останні місяці Захід робить усе більший наголос на закритті лазівок, які дозволяють ухилятись від антиросійських санкцій.

Нещодавно агентство Reuters повідомило, що до РФ попри санкції і далі надходить готівкова валюта на мільярди доларів і євро.

Також стало відомо, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну словацький експорт у дружні до Росії країни зріс удвічі.