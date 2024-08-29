Боррель: Члени ЄС повинні боротись із обходом санкцій проти Росії в себе

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель звернув увагу на те, як окремі держави-члени експортують товари до близьких до Росії країн і цим сприяють обходу санкцій.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками засідання глав МЗС у Брюсселі в четвер, 29 серпня, повідомляє "Європейська правда".

За словами Борреля, на зустрічі пролунала "чітка вимога до держав-членів стосовно жорсткіших заходів проти обходу санкцій".

"Ця робота починається з дому. Зростання експорту з Європи до деяких держав, які близько до Росії – зі сходу та півдня, – пояснити важко", – зазначив він.

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Топдипломат Євросоюзу вказав, що для деяких європейських товарів настала "чудова пора", коли їхній експорт зростає величезними темпами, й це порушує підозри в тому, що може йтись про обхід санкцій проти Росії.

"Тож ми повинні почати з належної перевірки самих європейських компаній, не лише накладання санкцій на компанії в третіх країнах, а й дивитись на себе. І якщо ми хочемо боротись із ухилянням від санкцій, це потрібно почати із себе", – констатував Боррель.

В останні місяці Захід робить усе більший наголос на закритті лазівок, які дозволяють ухилятись від антиросійських санкцій.

Нещодавно агентство Reuters повідомило, що до РФ попри санкції і далі надходить готівкова валюта на мільярди доларів і євро.

Також стало відомо, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну словацький експорт у дружні до Росії країни зріс удвічі.