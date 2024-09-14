Глава МИД Польши: ЕС не может добиться соблюдения своих санкций

У ЕС нет возможности добиться выполнения санкций, отслеживая теневые торговые операции с РФ.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"У нас (у Европейского Союза – Ред.) есть юридическая способность наложить наказание на любую компанию, которая осуществляет операции в евро за торговлю подсанкционными товарами с ЕС.

Однако у нас нет возможности добиться выполнения этих санкций",– пояснил он.

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Радослав Сикорский приводит пример Соединенных Штатов, где "сотни специалистов отслеживают подозрительные торговые операции".

"Зато в Брюсселе нет ни соответствующего штата, ни финансирования для него",– добавил он.

Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель обратил внимание на то, как отдельные государства-члены экспортируют товары в близкие к России страны и этим способствуют обходу санкций.

В последние месяцы Запад делает все больший упор на закрытии лазеек, которые позволяют уклоняться от антироссийских санкций.

Недавно агентство Reuters сообщило, что в РФ, несмотря на санкции, продолжает поступать наличная валюта на миллиарды долларов и евро.

Также стало известно, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину словацкий экспорт в дружественные России страны вырос вдвое.