Глава МИД Польши: ЕС не может добиться соблюдения своих санкций
У ЕС нет возможности добиться выполнения санкций, отслеживая теневые торговые операции с РФ.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"У нас (у Европейского Союза – Ред.) есть юридическая способность наложить наказание на любую компанию, которая осуществляет операции в евро за торговлю подсанкционными товарами с ЕС.
Однако у нас нет возможности добиться выполнения этих санкций",– пояснил он.
Радослав Сикорский приводит пример Соединенных Штатов, где "сотни специалистов отслеживают подозрительные торговые операции".
"Зато в Брюсселе нет ни соответствующего штата, ни финансирования для него",– добавил он.
Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель обратил внимание на то, как отдельные государства-члены экспортируют товары в близкие к России страны и этим способствуют обходу санкций.
В последние месяцы Запад делает все больший упор на закрытии лазеек, которые позволяют уклоняться от антироссийских санкций.
Недавно агентство Reuters сообщило, что в РФ, несмотря на санкции, продолжает поступать наличная валюта на миллиарды долларов и евро.
Также стало известно, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину словацкий экспорт в дружественные России страны вырос вдвое.