Отдельные районы Молдовы "заливает" сильными дождями, правительство созвало кризисное совещание
Отдельные районы Молдовы 14 сентября подтопило из-за интенсивных осадков, ситуация может дополнительно ухудшиться во второй половине дня.
Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".
На 14 сентября в Молдове объявили оранжевый и желтый уровни предупреждения из-за сильных дождей и гроз. Мэрия Кишинева предупредила горожан, что худшая погода ожидается во второй половине дня и возможны перекрытия улиц.
Днем в Кишиневе, Страшенах, Кантемирском и Леовском районе начались локальные подтопления разного масштаба.
Компания Premier Energy объявила, что в этих районах и пригородах Кишинева остались без света 20 населенных пунктов.
Трассы R34 и R35 из-за подтопления заблокированы.
На 16:00 премьер Дорин Речан созвал совещание кризисного центра при МВД, на котором будут представители силовых структур и местных властей пострадавших регионов.
Напомним, сильные дожди накрыли значительную часть Центрально-Восточной Европы, в Чехии и Польше перед приближением непогоды прогнозировали, что следствием могут стать катастрофические наводнения. В некоторых населенных пунктах начали эвакуацию.
В Румынии в подтопленных районах погибли четверо человек.