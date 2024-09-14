Отдельные районы Молдовы "заливает" сильными дождями, правительство созвало кризисное совещание

Отдельные районы Молдовы 14 сентября подтопило из-за интенсивных осадков, ситуация может дополнительно ухудшиться во второй половине дня.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

На 14 сентября в Молдове объявили оранжевый и желтый уровни предупреждения из-за сильных дождей и гроз. Мэрия Кишинева предупредила горожан, что худшая погода ожидается во второй половине дня и возможны перекрытия улиц.

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Днем в Кишиневе, Страшенах, Кантемирском и Леовском районе начались локальные подтопления разного масштаба.

Компания Premier Energy объявила, что в этих районах и пригородах Кишинева остались без света 20 населенных пунктов.

Трассы R34 и R35 из-за подтопления заблокированы.

На 16:00 премьер Дорин Речан созвал совещание кризисного центра при МВД, на котором будут представители силовых структур и местных властей пострадавших регионов.

Напомним, сильные дожди накрыли значительную часть Центрально-Восточной Европы, в Чехии и Польше перед приближением непогоды прогнозировали, что следствием могут стать катастрофические наводнения. В некоторых населенных пунктах начали эвакуацию.

В Румынии в подтопленных районах погибли четверо человек.