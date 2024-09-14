У Польщі та Чехії фіксують перші повені після сильних дощів
Новини — Субота, 14 вересня 2024, 11:26 —
У Чехії та сусідній Польщі зафіксовані повені, спричинені сильними зливами, що тривали всю ніч.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.
Сили з надзвичайних ситуацій в обох країнах готувались до негоди з п'ятниці.
Сильні дощі в Чехії спричинили підйом рівня води в річці Ельба. Влада оголосила третій рівень небезпеки повені для близько 20 річок і струмків.
Село Мікуловіце біля польського кордону було затоплене рано вранці.
У південному місті Чеське Будейовіце рятувальники з вечора п'ятниці встановлюють протипаводкові бар'єри вздовж річок Малої і Влтави.
У Празі повним ходом йде підготовка до очікуваного розливу Влтави, вздовж берегів річки зводяться протипаводкові бар'єри, також призупинено судноплавство.
За прогнозами метеорологів, рівень води в річках Чехії продовжить підвищуватися протягом вихідних.
Водночас на південному заході Польщі в Опольському воєводстві вийшла з берегів річка Бяла-Глухоласка.
Близько 400 мешканців села Глухолази, що поблизу чеського міста Мікуловіце, довелося евакуювати.
Міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк відвідав місце події.
За його словами, до села було направлено близько 100 рятувальників і 60 поліцейських.
Частину мешканців села Моров також довелося евакуювати, оскільки там вийшла з берегів річка Мора.
Загалом пожежна служба відреагувала на 400 викликів у регіоні.
Польський метеорологічний інститут очікує, що дощі продовжаться.
Напередодні максимальний рівень попередження про повені через екстремальні зливи розширили на більшу частину території Чехії, включно зі столицею.
Загроза повені вплинула і на рішення влади німецького Дрездена невідкладно демонтувати секцію мосту через Ельбу, що обвалилася у середу.