У Польщі та Чехії фіксують перші повені після сильних дощів

У Чехії та сусідній Польщі зафіксовані повені, спричинені сильними зливами, що тривали всю ніч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Сили з надзвичайних ситуацій в обох країнах готувались до негоди з п'ятниці.

Сильні дощі в Чехії спричинили підйом рівня води в річці Ельба. Влада оголосила третій рівень небезпеки повені для близько 20 річок і струмків.

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dpa

dpa

Село Мікуловіце біля польського кордону було затоплене рано вранці.

У південному місті Чеське Будейовіце рятувальники з вечора п'ятниці встановлюють протипаводкові бар'єри вздовж річок Малої і Влтави.

У Празі повним ходом йде підготовка до очікуваного розливу Влтави, вздовж берегів річки зводяться протипаводкові бар'єри, також призупинено судноплавство.

За прогнозами метеорологів, рівень води в річках Чехії продовжить підвищуватися протягом вихідних.

Водночас на південному заході Польщі в Опольському воєводстві вийшла з берегів річка Бяла-Глухоласка.

Близько 400 мешканців села Глухолази, що поблизу чеського міста Мікуловіце, довелося евакуювати.

Міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк відвідав місце події.

За його словами, до села було направлено близько 100 рятувальників і 60 поліцейських.

Частину мешканців села Моров також довелося евакуювати, оскільки там вийшла з берегів річка Мора.

Загалом пожежна служба відреагувала на 400 викликів у регіоні.

Польський метеорологічний інститут очікує, що дощі продовжаться.

Напередодні максимальний рівень попередження про повені через екстремальні зливи розширили на більшу частину території Чехії, включно зі столицею.

Загроза повені вплинула і на рішення влади німецького Дрездена невідкладно демонтувати секцію мосту через Ельбу, що обвалилася у середу.