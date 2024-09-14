У Румунії виявили п’ятьох загиблих у підтоплених внаслідок злив районах

П'ятеро людей на сході Румунії були знайдені мертвими після того, як через сильні зливи деякі райони виявились підтопленими.

Про це розповів представник місцевих екстрених служб, якого цитує AP, повідомляє "Європейська правда".

Рятувальні служби намагалися врятувати 95 осіб у найбільш постраждалих східних повітах Галац і Васлуй.

AP

Тіла загиблих були знайдені в населених пунктах Печеа, Драгусені, Костаче Негрі і Кород. Рятувальники не уточнюють, як саме вони загинули.

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Для допомоги в пошуково-рятувальних операціях в Галаці був розгорнутий гелікоптер Black Hawk.

Буревії накрили 19 населених пунктів у восьми повітах Румунії, сильний вітер повалив десятки дерев, які пошкодили автомобілі і заблокували дороги і рух транспорту.

AP

Влада розіслала жителям текстові повідомлення, щоб попередити їх про несприятливі погодні умови, а аварійні служби своєю чергою поспішали відкачувати паводкові води з будинків. Деякі дороги також були перекриті.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку скасував заплановані на суботу зустрічі, щоб поїхати до повіту Галац для оцінки наслідків стихії.

"Прем'єр-міністр обговорить з місцевою владою термінові заходи втручання і підтримки населення і громад, які серйозно постраждали від повеней", – повідомили в його офісі.

Нагадаємо, негода вирує також у Польщі та Чехії, де зафіксували перші повені після сильних злив.

Напередодні максимальний рівень попередження про повені через екстремальні зливи розширили на більшу частину території Чехії, включно зі столицею.

Загроза повені вплинула і на рішення влади німецького Дрездена невідкладно демонтувати секцію мосту через Ельбу, що обвалилася у середу.