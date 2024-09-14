У Чехії через негоду і повені зупинили залізничний рух на десятках маршрутів

У Чехії через наслідки екстремальних злив призупинили рух на десятках залізничних ліній по всій території країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Novinky.

Через негоду і загрозу повеней чеська залізниця закликала пасажирів перенести свої поїздки у суботу й неділю, окрім випадків крайньої необхідності.

На десятках ліній по всій території країни рух вже зупинено – або через падіння дерев на колії, або з міркувань безпеки.

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"Адміністрація залізниці інтенсивно працює над усуненням усіх перешкод. На цей час рух зупинено на кількох десятках ліній. Радимо пасажирам відкласти поїздки у вихідні, крім випадків крайньої необхідності", – повідомив оператор.

У столиці Празі на річці Влтава призупинили усе судноплавство, рятувальні служби завершили приготування до можливого виходу річки з берегів, майданчики і парки закрили, щоб уникнути травмування й загибелі людей у разі падіння дерев. Закрився також зоопарк Праги.

Містян закликали без потреби не виходити надвір та не користуватись автомобілем. Проте деякі люди все одно йдуть до річки "на екскурсію", щоб подивитися на бурхливу воду.

Novinky

Як відомо, останніми днями у Чехії та Польщі інтенсивно готувалися до наближення екстремальних злив, внаслідок яких можливі катастрофічні повені. У деяких населених пунктах вода вже піднялася, там почали евакуацію.

У Румунії в підтоплених районах загинули четверо людей. "Заливає" також окремі райони Молдови та її столиці Кишинева.