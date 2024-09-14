В Чехии из-за непогоды и наводнения остановили железнодорожное движение на десятках маршрутов

В Чехии из-за последствий экстремальных ливней приостановили движение на десятках железнодорожных линий по всей территории страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Novinky.

Из-за непогоды и угрозы наводнений чешская железная дорога призвала пассажиров перенести свои поездки в субботу и воскресенье, кроме случаев крайней необходимости.

На десятках линий по всей территории страны движение уже остановлено – либо из-за падения деревьев на пути, либо из соображений безопасности.

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"Администрация железной дороги интенсивно работает над устранением всех препятствий. В настоящее время движение остановлено на нескольких десятках линий. Советуем пассажирам отложить поездки в выходные, кроме случаев крайней необходимости", – сообщил оператор.

В столице Праге на реке Влтава приостановили все судоходство, спасательные службы завершили приготовления к возможному выходу реки из берегов, площадки и парки закрыли, чтобы избежать травмирования и гибели людей в случае падения деревьев. Закрылся также зоопарк Праги.

Горожан призвали без надобности не выходить на улицу и не пользоваться автомобилем. Однако некоторые люди все равно идут к реке "на экскурсию", чтобы посмотреть на бурную воду.

Novinky

Как известно, в последние дни в Чехии и Польше интенсивно готовились к приближению экстремальных ливней, в результате которых возможны катастрофические наводнения. В некоторых населенных пунктах вода уже поднялась, там начали эвакуацию.

В Румынии в подтопленных районах погибли четыре человека. "Заливает" также отдельные районы Молдовы и ее столицы Кишинева.