Прокуратура Італії вимагає 6 років ув’язнення для "друга Путіна" Сальвіні

У суботу італійський прокурор попросив суддю засудити лідера правої партії "Ліга", проросійського політика Маттео Сальвіні, до шести років ув'язнення за його рішення у 2019 році не допустити висадку в країні понад 100 мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Сальвіні, тогочасний міністр внутрішніх справ, який зараз обіймає посаду віцепрем'єра і міністра транспорту в уряді Джорджії Мелоні, був звинувачений у викраденні людей.

Зараз Сальвіні очікує на вирок за своє рішення, через яке мігранти "застрягли" у морі. Після цього прокуратура видала наказ про арешт їхнього судна і евакуацію людей, які перебували на борту.

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У суботу на слуханні в столиці Сицилії Палермо прокурор попросив ув'язнити Сальвіні. Остаточне рішення залишається за старшим суддею і буде ухвалене в кінці триетапного судового процесу. Остаточний вирок може заборонити Сальвіні обіймати державні посади.

"Я б повторив все це ще раз: захист кордонів від нелегальних іммігрантів не є злочином", – заявив Сальвіні в суботу в своєму дописі у соцмережі X (Twitter).

За 14 місяців перебування на посаді міністра внутрішніх справ Сальвіні не дозволив кільком човнам пришвартуватися в Італії, намагаючись зупинити потоки мігрантів. Він регулярно звинувачував благодійні організації, які займаються порятунком мігрантів, в тому, що вони фактично заохочують нелегальний приїзд мігрантів.

Партія "Ліга" Маттео Сальвіні є частиною правоцентристського уряду Мелоні.

"Неймовірно, що міністр Італійської Республіки ризикує отримати шість років ув'язнення за те, що виконує свою роботу із захисту кордонів країни, як того вимагає мандат, отриманий від громадян", – заявила Мелоні у своєму дописі в соцмережі X.

"Перетворення обов'язку захищати кордони Італії від нелегальної імміграції на злочин є дуже серйозним прецедентом. Моя повна солідарність", – додала вона.

Після приходу до влади у 2022 році Мелоні пообіцяла приборкати несанкціонований приїзд мігрантів з Північної Африки за допомогою жорсткіших імміграційних законів, обмежень для благодійних організацій, що займаються порятунком на морі, і планів побудувати табори для прийому мігрантів в Албанії.

Водночас вона відчинила двері для сотень тисяч мігрантів для легальної роботи в Італії, прагнучи заповнити прогалини на ринку праці в країні і зупинити контрабанду мігрантів.

За даними Міністерства внутрішніх справ, кількість нелегальних мігрантів, які прибули до Італії морем у 2024 році, приблизно на дві третини менша, ніж за аналогічний період минулого року, і становить 44 675 осіб.