Прокуратура Италии требует 6 лет заключения для "друга Путина" Сальвини

В субботу итальянский прокурор попросил судью приговорить лидера правой партии "Лига", пророссийского политика Маттео Сальвини, к шести годам заключения за его решение в 2019 году не допустить высадку в стране более 100 мигрантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Сальвини, тогдашний министр внутренних дел, который сейчас занимает должность вице-премьера и министра транспорта в правительстве Джорджии Мелони, был обвинен в похищении людей.

Сейчас Сальвини ожидает приговора за свое решение, из-за которого мигранты "застряли" в море. После этого прокуратура издала приказ об аресте их судна и эвакуации людей, которые находились на борту.

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В субботу на слушании в столице Сицилии Палермо прокурор попросил заключить Сальвини в тюрьму. Окончательное решение остается за старшим судьей и будет принято в конце трехэтапного судебного процесса. Окончательный приговор может запретить Сальвини занимать государственные должности.

"Я бы повторил все это еще раз: защита границ от нелегальных иммигрантов не является преступлением", – заявил Сальвини в субботу в своей заметке в соцсети X (Twitter).

За 14 месяцев пребывания на посту министра внутренних дел Сальвини не позволил нескольким лодкам пришвартоваться в Италии, пытаясь остановить потоки мигрантов. Он регулярно обвинял благотворительные организации, которые занимаются спасением мигрантов, в том, что они фактически поощряют нелегальный приезд мигрантов.

Партия "Лига" Маттео Сальвини является частью правоцентристского правительства Мелони.

"Невероятно, что министр Итальянской Республики рискует получить шесть лет заключения за то, что выполняет свою работу по защите границ страны, как того требует мандат, полученный от граждан", – заявила Мелони в своей заметке в соцсети X.

"Превращение обязанности защищать границы Италии от нелегальной иммиграции в преступление является очень серьезным прецедентом. Моя полная солидарность", – добавила она.

После прихода к власти в 2022 году Мелони пообещала обуздать несанкционированный приезд мигрантов из Северной Африки с помощью более жестких иммиграционных законов, ограничений для благотворительных организаций, занимающихся спасением на море, и планов построить лагеря для приема мигрантов в Албании.

В то же время она открыла двери для сотен тысяч мигрантов для легальной работы в Италии, стремясь заполнить пробелы на рынке труда в стране и остановить контрабанду мигрантов.

По данным Министерства внутренних дел, количество нелегальных мигрантов, прибывших в Италию по морю в 2024 году, примерно на две трети меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и составляет 44 675 человек.