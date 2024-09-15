Зеленский до сих пор не понимает плана Трампа быстро завершить войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня не понимает, в чем заключается план Дональда Трампа очень быстро завершить российско-украинскую войну в случае победы на выборах в ноябре.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью журналисту CNN Фариду Закарии.

Зеленский сказал, что не может понять этого на сегодня, "потому что я не знаю деталей того, что он думает и что это значит".

"Моя позиция – избирательный период и избирательные месседжи – это избирательные месседжи. Иногда они не очень настоящие. Поэтому, я думаю, могут заставить нас нервничать, всех наших людей", – отметил глава государства.

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Он вспомнил о своем последнем телефонном разговоре с Дональдом Трампом, в котором, по словам Зеленского, кандидат в президенты США обещал поддержать Украину.

"Он сказал, ... что он будет очень поддерживать, и он понимает, как сложно выживать во время войны, и что он будет делать все, чтобы укрепить Украину. Это прекрасно, что это звучит таким образом, поэтому я хочу поделиться этим планом, чтобы услышать его реакцию", – сказал Зеленский, имея в виду „план победы", который он планирует представить Джо Байдену, а также Дональду Трампу и Камале Харрис.

Трамп месяцами в своей избирательной кампании повторяет, что сможет чуть ли не за 24 часа завершить войну в Украине. Накануне он в очередной раз пообещал урегулировать войну очень быстро – он сказал, что это надо сделать "с помощью силы и мудрости".

Тем временем кандидат в вице-президенты США, напарник Дональда Трампа Джей Ди Вэнс изложил потенциальный план завершения войны, заявив, что он может включать создание "демилитаризованной зоны" на украинской территории и отказ Украины от членства в НАТО.

Во время встречи YES советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан разгромил "мирный план" Джей Ди Вэнса.