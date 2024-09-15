Зеленський: Путін і йому подібні можуть розділити світ і з’їсти його частини як пиріг

Президент Володимир Зеленський попередив, що якщо Європа та світ не будуть жити у єдності після початку повномасштабної війни проти України, то Владімір Путін і схожі на нього лідери можуть провести розподіл світу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у інтерв’ю журналісту CNN Фаріду Закарії.

Зеленський сказав, що "війна змінила всіх нас", та найважливіше, на його думку, аби ця війна могла змінити Європу та світ.

"Вони повинні розуміти, що війна близько. Інакше, якщо вона не змінить Європу і світ, якщо світ цього не зрозуміє – що ми повинні жити у єдності – в іншому разі Путін чи схожі на нього хлопці, ви знаєте їх, можуть розділити світ і з’їсти його частини як пиріг", – попередив Зеленський.

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"Тому нам потрібна ця єдність. І я сподіваюся, що ця війна змінила свідомість людей, і змінила свідомість лідерів світових країн", – додав він.

У інтерв’ю президент наполягав, що Україна повинна отримати необхідну свободу у використанні західної зброї та має здобути вигідні позиції на полі бою, аби мати сильні позиції на потенційних переговорах з Росією.

Він також розповів деякі подробиці зі свого "плану перемоги", який він планує показати президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти Дональду Трампу і Камалі Гарріс.

За словами президента, план складається з чотирьох основних пунктів і одного, який буде потрібен після війни.

Нагадаємо, раніше у МЗС України спростували дані видання Bild, що "план перемоги" Зеленського передбачає заморозку війни.