У МЗС спростували дані Bild, що "план перемоги" Зеленського передбачає заморозку війни

У МЗС України спростували, нібито президент Володимир Зеленський готовий запропонувати Росії припинення вогню на частині фронту після публікації про це видання Bild.

Зі спростуванням виступив речник МЗС Георгій Тихий, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський найближчими тижнями поїде до США, щоб представити свою стратегію щодо перемоги у війні президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

Видання пише, нібито пропозиція включає як вимогу дозволити удари західним далекобійним озброєнням углиб Росії, так і готовність України погодитися на локальне припинення вогню на певних ділянках фронту – і, таким чином, на тимчасове заморожування ситуації. У публікації видання не зазначило, звідки у нього дані про нібито зміст плану.

"Ні, Україна не планує погоджуватися на жодне "заморожування" війни. Джерело, яке повідомило про це, не знає про план президента Зеленського. Елементи, які президент представить у США, безсумнівно, посилять, а не послаблять Україну та її воїнів", – заявив речник міністерства у соцмережі Х (Twitter).

