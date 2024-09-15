Зеленский: Путин и ему подобные могут разделить мир и съесть его части как пирог

Президент Владимир Зеленский предупредил, что если Европа и мир не будут жить в единстве после начала полномасштабной войны против Украины, то Владимир Путин и похожие на него лидеры могут провести раздел мира.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью журналисту CNN Фариду Закарии.

Зеленский сказал, что "война изменила всех нас", и самое важное, по его мнению, чтобы эта война могла изменить Европу и мир.

"Они должны понимать, что война близко. Иначе, если она не изменит Европу и мир, если мир этого не поймет – что мы должны жить в единстве – в противном случае Путин или похожие на него ребята, вы знаете их, могут разделить мир и съесть его части как пирог", – предупредил Зеленский.

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"Поэтому нам нужно это единство. И я надеюсь, что эта война изменила сознание людей, и изменила сознание лидеров мировых стран", – добавил он.

В интервью президент настаивал, что Украина должна получить необходимую свободу в использовании западного оружия и должна получить выгодные позиции на поле боя, чтобы иметь сильные позиции на потенциальных переговорах с Россией.

Он также рассказал некоторые подробности из своего "плана победы", который он планирует показать президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис.

По словам президента, план состоит из четырех основных пунктов и одного, который будет нужен после войны.

Напомним, ранее в МИД Украины опровергли данные издания Bild, что "план победы" Зеленского предусматривает заморозку войны.