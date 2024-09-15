"План перемоги", який Зеленський повезе до США, має чотири основні пункти і ще один

Президент Володимир Зеленський розповів деякі подробиці зі свого "плану перемоги", який він планує показати президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти Дональду Трампу і Камалі Гарріс.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у інтерв’ю журналісту CNN Фаріду Закарії.

Зеленський пояснив, що його план зветься "планом перемоги", тому що "для нас перемога бути дуже сильними та бути готовими до сильної дипломатії".

"Тому я підготував декілька пунктів. Чотири з них – основні пункти. Плюс один, який нам потрібен після війни… Мова про безпеку, мова про геополітичне місце для України, мова про дуже сильну військову підтримку, доступну для нас, і про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Мова йде про рішення щодо економічної підтримки, але які, гадаю, будуть цікавими", – сказав Зеленський.

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"Якщо наш план оцінить і підтримає президент Байден, і якщо він і його команда зможуть додати ще щось, що посилить нашу позицію, ми будемо готові", – додав він.

Нагадаємо, раніше у МЗС України спростували дані Bild, що "план перемоги" Зеленського передбачає заморозку війни.

Зеленський раніше зазначав, що у його плані "небагато пунктів", кожен із яких "залежатиме від рішення Байдена, а не Путіна".