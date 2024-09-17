В Латвии поднимали истребители из-за стаи птиц у границы

Военно-воздушные силы Латвии утром во вторник, 17 сентября, заметили неизвестный объект у границ, из-за чего поднимались в воздух истребители НАТО, базирующиеся в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.lv.

Около девяти часов утра во вторник латвийские Военно-воздушные силы обнаружили "неопознанный летающий объект" вблизи границы.

Тогда сообщили, что летающий объект "приблизился к латвийско-белорусской границе и пересек ее на территории Краславского района".

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В связи с этим для осмотра местности поднимали в воздух истребители Миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства с военной базы Лиелварде. Проверка не выявила никаких подозрительных объектов, и самолеты вернулись на базу.

В ВВС Латвии позже уточнили, что подозрительным объектом, который зафиксировали ранее, была стая птиц.

Напомним, что ранее в сентябре в Латвии зафиксировали падение российского военного беспилотника на территории страны.

По предварительным данным, дрон залетел с территории Беларуси и был оснащен взрывчаткой.

После этого, а также очередного падения российских дронов в Румынии в НАТО снова начали дискуссию о том, как нужно реагировать на подобные инциденты в своем воздушном пространстве.