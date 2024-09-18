Генеральний штаб підтопленої Польщі – мародерам: Ніч і відсутність світла – не ваші союзники

Генеральний штаб Збройних сил Польщі застеріг мародерів, які намагаються нажитися на жертвах масштабної повені.

Про це Генштаб ЗС Польщі написав у Х (Twitter), передає "Європейська правда".

Генштаб польської армії оголосив, що у постраждалих від повені районах інтенсивно розгортають патрулі, оснащені приладами нічного бачення і тепловізорами.

"Спільні патрулі, оснащені приладами нічного бачення та тепловізорами, забезпечать негайне виявлення кожного вашого кроку та невідворотність наслідків. Ніч і відсутність світла – не ваші союзники і не дадуть вам жодної переваги. Ми бачимо все!" – повідомив Генеральний штаб Польщі.

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Nie ma ludzi, których nie widać w noktowizji.

Nie ma żywych, których nie wykryje termowizja.



⚠️Uwaga szabrownicy‼️ Żandarmeria Wojskowa, wraz z Policją i żołnierzami wojsk operacyjnych, prowadzi intensywne działania prewencyjne na terenach powodziowych. Wspólne patrole… pic.twitter.com/r38VXBiV1N – Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 17, 2024

Напередодні стало відомо, що у Польщі ведуть кілька розслідувань інцидентів, пов’язаних з масштабною повінню на південному заході країни.

Зокрема, у постраждалому містечку Левін-Бжеський поліція затримала двох чоловіків, яких запідозрили у мародерстві.

Нагадаємо, у понеділок польський уряд вперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході, що постраждали від катастрофічної повені.