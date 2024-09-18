Генеральный штаб Вооруженных сил Польши предупредил мародеров, которые пытаются нажиться на жертвах масштабного наводнения, военные акцентировали: ночь и отсутствие света – не их союзники.

Об этом Генштаб ВС Польши написал в Х (Twitter), передает "Европейская правда".

Генеральный штаб польской армии объявил, что патрули, оснащенные приборами ночного видения и тепловизорами, интенсивно разворачиваются в районах, пострадавших от наводнения.

"Совместные патрули, оснащенные приборами ночного видения и тепловизорами, обеспечат немедленное обнаружение каждого вашего шага и неотвратимость последствий. Ночь и отсутствие света – не ваши союзники и не дадут вам никакого преимущества. Мы видим все!" – сообщил Генеральный штаб Польши.

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Nie ma ludzi, których nie widać w noktowizji.

Nie ma żywych, których nie wykryje termowizja.



⚠️Uwaga szabrownicy‼️ Żandarmeria Wojskowa, wraz z Policją i żołnierzami wojsk operacyjnych, prowadzi intensywne działania prewencyjne na terenach powodziowych. Wspólne patrole… pic.twitter.com/r38VXBiV1N – Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 17, 2024

Накануне стало известно, что в Польше ведут несколько расследований инцидентов, связанных с масштабным наводнением на юго-западе страны.

В частности, в пострадавшем городке Левин-Бжеский полиция задержала двух мужчин, которых заподозрили в мародерстве.

Напомним, в понедельник польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе, пострадавших от катастрофического наводнения.