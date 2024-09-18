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Генеральный штаб Польши предупредил мародеров: Ночь и отсутствие света – не ваши союзники

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Новости — Среда, 18 сентября 2024, 08:05 — Уляна Кричковская

Генеральный штаб Вооруженных сил Польши предупредил мародеров, которые пытаются нажиться на жертвах масштабного наводнения, военные акцентировали: ночь и отсутствие света – не их союзники.

Об этом Генштаб ВС Польши написал в Х (Twitter), передает "Европейская правда".

Генеральный штаб польской армии объявил, что патрули, оснащенные приборами ночного видения и тепловизорами, интенсивно разворачиваются в районах, пострадавших от наводнения.

"Совместные патрули, оснащенные приборами ночного видения и тепловизорами, обеспечат немедленное обнаружение каждого вашего шага и неотвратимость последствий. Ночь и отсутствие света – не ваши союзники и не дадут вам никакого преимущества. Мы видим все!" – сообщил Генеральный штаб Польши.

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Накануне стало известно, что в Польше ведут несколько расследований инцидентов, связанных с масштабным наводнением на юго-западе страны.

В частности, в пострадавшем городке Левин-Бжеский полиция задержала двух мужчин, которых заподозрили в мародерстве.

Напомним, в понедельник польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе, пострадавших от катастрофического наводнения.

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