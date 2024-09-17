Польське місто Левін-Бжеський затопило, мешканці благають про допомогу

Внаслідок масштабної повені польське місто Левін-Бжеський Опольського воєводства затоплене, мешканці не виходять на зв’язок і в місті немає електрики.

Про це повідомило RMF24, передає "Європейська правда".

Як розповіли журналісти, місто зараз відрізане від світу, а поляки чекають на інформацію від своїх рідних. У місті затоплені під’їзди, магазини та будинки.

Фото: RMF24

Фото: RMF24

Мер міста Артур Котара заявив, що рівень води схожий на той, що був у 1997 році. Також затоплені сусідні Птаковіце, Канторовіце, Строшовіце, Кшешіце, Вронув.

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За повідомленням репортера видання, національна дорога №94 затоплена, а рівень води там сягає до пояса, у місті немає електрики.

Фото: RMF24

Фото: RMF24

Житель міста, який поспілкувався із журналістами, зазначив, що наразі у них немає інтернету та інформації про поточну ситуацію.

"По телефону нікуди не додзвонишся. Я не знаю, що відбувається в будинку моєї дочки", – додав співрозмовник видання.

Нагадаємо, зранку 17 вересня влада міста Левін-Бжеський Опольського воєводства закликала мешканців евакуюватися через затоплення.

У чотирьох постраждалих воєводствах Польщі призупинили навчальний процес.

У понеділок польський уряд вперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході, що постраждали від катастрофічної повені.