Жителей еще одного польского города призывают эвакуироваться из-за наводнения

В польском городе Жагань Любуского воеводства ситуация с паводком остается критической, правоохранители призывают местных жителей эвакуироваться.

Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".

В 07:00 уровень воды составлял 741 см, а тревогу объявляют, когда он достигает 400 см, напомнило издание.

В ночь на 18 сентября мэр города распорядился эвакуировать десятки жителей из окрестностей закрытого главного моста.

Реклама:

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Утром полиция сообщила, что мост через город закрыт, и призвала жителей эвакуироваться через объездную дорогу.

Пожарная бригада уже несколько часов устанавливает подпорные стены и поднимает насыпи, однако уровень воды постоянно повышается, хотя процесс несколько замедлился.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Накануне стало известно, что в Польше ведут несколько расследований инцидентов, связанных с масштабным наводнением на юго-западе страны.

В частности, в пострадавшем городке Левин-Бжеский полиция задержала двух мужчин, которых заподозрили в мародерстве.

Напомним, в понедельник польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе, пострадавших от катастрофического наводнения.