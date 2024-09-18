Жителей еще одного польского города призывают эвакуироваться из-за наводнения
Новости — Среда, 18 сентября 2024, 09:15 —
В польском городе Жагань Любуского воеводства ситуация с паводком остается критической, правоохранители призывают местных жителей эвакуироваться.
Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".
В 07:00 уровень воды составлял 741 см, а тревогу объявляют, когда он достигает 400 см, напомнило издание.
В ночь на 18 сентября мэр города распорядился эвакуировать десятки жителей из окрестностей закрытого главного моста.
Утром полиция сообщила, что мост через город закрыт, и призвала жителей эвакуироваться через объездную дорогу.
Пожарная бригада уже несколько часов устанавливает подпорные стены и поднимает насыпи, однако уровень воды постоянно повышается, хотя процесс несколько замедлился.
Накануне стало известно, что в Польше ведут несколько расследований инцидентов, связанных с масштабным наводнением на юго-западе страны.
В частности, в пострадавшем городке Левин-Бжеский полиция задержала двух мужчин, которых заподозрили в мародерстве.
Напомним, в понедельник польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе, пострадавших от катастрофического наводнения.