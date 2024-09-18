Президентка Єврокомісії відвідає Вроцлав у четвер, коли очікують пік повені

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на тлі масштабних повеней у Центральній Європі відвідає польський Вроцлав, де зустрінеться з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Як пише "Європейська правда", про це на брифінгу заявила речниця Єврокомісії Аріанна Подеста.

Візит президентки Єврокомісії має стати проявом солідарності з Польщею та іншими країнами, постраждалими від масштабних повеней.

Точний графік візиту президентки Єврокомісії до Польщі ще не відомий. Однак відомо, що в столиці Нижньої Сілезії вона зустрінеться з прем'єр-міністром Дональдом Туском. В уряді Польщі повідомили, що зустріч запланована ближче до вечора.

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У зустрічі також візьмуть участь прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та канцлер Австрії Карл Негаммер.

Як повідомлялося, хвиля паводка може проходити польським Вроцлавом щонайменше добу, кульмінацію повені очікують у четвер.

Напередодні стало відомо, що у Польщі ведуть кілька розслідувань інцидентів, пов’язаних з масштабною повінню на південному заході країни.

Зокрема, у постраждалому містечку Левін-Бжеський поліція затримала двох чоловіків, яких запідозрили у мародерстві.

Нагадаємо, у понеділок польський уряд вперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході, що постраждали від катастрофічної повені.