Президент Еврокомиссии посетит Вроцлав в четверг, когда ожидают пик наводнения

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне масштабных наводнений в Центральной Европе посетит польский Вроцлав, где встретится с премьер-министром Дональдом Туском.

Как пишет "Европейская правда", об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста.

Визит президента Еврокомиссии должен стать проявлением солидарности с Польшей и другими странами, пострадавшими от масштабных наводнений.

Точный график визита президента Еврокомиссии в Польшу еще не известен. Однако известно, что в столице Нижней Силезии она встретится с премьер-министром Дональдом Туском. В правительстве Польши сообщили, что встреча запланирована ближе к вечеру.

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Во встрече также примут участие премьер-министр Чехии Петр Фиала, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Как сообщалось, волна паводка может проходить по польскому Вроцлаву минимум сутки, кульминацию наводнения ожидают в четверг.

Накануне стало известно, что в Польше ведут несколько расследований инцидентов, связанных с масштабным наводнением на юго-западе страны.

В частности, в пострадавшем городке Левин-Бжеский полиция задержала двух мужчин, которых заподозрили в мародерстве.

Напомним, в понедельник польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе, пострадавших от катастрофического наводнения.