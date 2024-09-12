Президент Литви: Хочемо придбати для України ЗРК малої дальності

Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що його держава очікує на "позитивне рішення" стосовно придбання зенітно-ракетних систем малої дальності для України найближчим часом.

Про це він сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві в четвер, 12 вересня, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Науседа зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Литва вже надала Україні безпекової допомоги на 647 мільйонів євро, а також зобов’язалась щорічно виділяти на ці цілі 0,25% ВВП, або близько 190 мільйонів євро.

"Ми також вивчаємо можливість придбання зенітно-ракетних комплексів малої дальності для українських систем ППО. Сподіваюсь, що протягом двох-трьох тижнів ми матимемо позитивний результат і зможемо передати ці системи українцям", – додав він.

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Президент Литви також нагадав, що його країна інвестує 10 мільйонів євро у виробництво української далекобійної зброї "Паляниця", а також зацікавлена у співпраці у виготовленні морських дронів.

"Литва й надалі продовжуватиме працювати із союзниками для мобілізації підтримки України. Як на засіданнях Європейської ради, так і на засіданнях НАТО я завжди наголошую, що допомога має бути збільшена, оскільки нинішні обсяги і швидкість її надання є недостатніми", – підкреслив литовський президент.

Він заявив, що Захід має якнайшвидше передати Україні ракети великої дальності, винищувачі й системи ППО.

Також на пресконференції Науседа пообіцяв спільно з Україною перемогти у війні "монстра".

Наприкінці серпня Литва відзвітувала про черговий пакет військової допомоги, який передала Києву.