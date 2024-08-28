Литва передала Україні новий пакет військової допомоги

Литва передала новий пакет допомоги для українських військових.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Міноборони Литви.

Згідно з повідомленнями, йдеться про передачу навантажувачів, систем протидії безпілотникам та розкладних ліжок. Допомога прибула до України 28 серпня.

Як зазначили у литовському Міноборони, у відповідь на запити України цього року Литва вже доставила 155-мм боєприпаси, бронетранспортери М577, бронетранспортери М113, системи протидії безпілотникам, зимове спорядження та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомета "Карл Густав", системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, деталі в розібраному вигляді легкого штурмовика Л-39ЗА "Альбатрос", навантажувачі, причепи, розкладачки та інше допоміжне обладнання.

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З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 647 мільйонів євро. Загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищила 1 мільярд євро.

Раніше прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте анонсувала новий пакет військової допомоги з комплексами ППО та іншим обладнанням, який має надійти в Україну до початку вересня.

Крім того, у серпні під Києвом відбулися повторні випробування бойових безпілотників литовського виробництва в прифронтових умовах.

Ці випробування були організовані для того, щоб Україна могла обрати продукцію, яка найкраще відповідає потребам українських військових.