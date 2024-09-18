Литва до конца года хочет предоставить Украине оружия на еще 40-50 млн евро

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что в этом году его государство планирует передать Украине помощь еще на 40-50 миллионов евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

После закрытого заседания комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне, где Кащюнас говорил о военной помощи Украине, он рассказал журналистам, что в этом году ее предоставят на еще "около 40-50 миллионов евро".

Из них, как уже сообщалось, 10 миллионов евро Литва инвестирует в производство ракетного беспилотного комплекса "Паляница" в Украине. Также она передаст Киеву радары, оборудование для разминирования, системы ПВО малой дальности.

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"Мы ищем на рынке системы ПВО малой дальности, которые можно будет купить и передать. В таком случае не будет необходимости отказываться от своих ресурсов", – пояснил глава литовского Минобороны.

По словам Кащюнаса, поддержка Украины основывается на трех ключевых принципах: минимальное использование ресурсов литовской армии с обязательной последующей компенсацией, планирование будущих потребностей Украины и содействие развитию литовской оборонной промышленности.

Всего с начала года Литва уже предоставила Украине помощь на 153 миллиона евро. Страна обязуется ежегодно выделять Украине не менее 0,25% своего ВВП на военную помощь, что сейчас составляет около 190 миллионов евро.

В конце августа Литва отчиталась об очередном пакете военной помощи, который передала Киеву.