В Польше задержали "псевдовоенного", который распространял фейки о подрыве дамб

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали мужчину, который в военной форме заявлял жителям населенных пунктов на юге о якобы планах властей взорвать дамбы и валы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявил польский премьер-министр Дональд Туск.

Туск не предоставил подробностей о задержании "псевдовоенного", отметив, что продолжаются мероприятия Агентства внутренней безопасности и прокуратуры.

В четверг утром во время заседания чрезвычайного штаба премьер-министр Польши сообщил о поисках "мужчины, одетого в военную форму, который в разных местах информировал о том, что будут взорваны дамбы".

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"Это уже не смешно. Это уже не аматорство", – подчеркнул тогда глава правительства.

По информации RMF FM, задержанный – 26-летний поляк, житель одного из сел вблизи Вроцлава.

Мужчина, который выдавал себя за военного офицера, делал вид, что посещает набережные, сообщая, что они будут взорваны, и передвигался на автомобиле с поддельными номерами.

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжинский заявил, что проверяются все версии событий, в том числе и возможный российский след.

Как известно, Центральная и Восточная Европа страдает от наводнений, жертвами которых стали уже по меньшей мере 23 человека. Польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе.

Также недавно сообщалось, что в Польше ведут несколько расследований инцидентов, связанных с масштабным наводнением.